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Журнал «Профиль»

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Как обрезать малину, чтобы получить два урожая за год: это действительно работает

Как обрезать малину, чтобы получить два урожая за год: это действительно работает

Получить с одного куста ремонтантной малины два урожая за год – не дачный миф. Но для этого осенью нельзя действовать по привычной схеме и срезать все побеги под корень.

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