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Появилось видео, где абсолютно голый челябинец напал на полицейского

Появилось видео, где абсолютно голый челябинец напал на полицейского

Неадекватный человек пойдёт под суд, но его не посадят. Рассказываем, почему.В Челябинске мужчина, на котором не было одежды от слова "совсем", напал на сотрудника полиции.

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