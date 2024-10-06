Опубликованы фото совершенно нового доступного кроссовера Skoda

Чешский автопроизводитель Skoda представил миру свой новый электромобиль – Elroq. Модель позиционируется как самый доступный электрокроссовер в своем сегменте, учитывая размер батареи и богатую стандартную комплектацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии