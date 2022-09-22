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Выйдет ли Ольга Бузова замуж: что предопределило ее судьбу

Выйдет ли Ольга Бузова замуж: что предопределило ее судьбу

Личность и творчество Ольги Бузовой вызывает много бурных дискуссий. Поклонники считают ее поп-дивой, добившейся славы благодаря своему трудолюбию и таланту, а критики — мошенницей, которая стала популярной после участия в скандальных реалити-шоу.

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