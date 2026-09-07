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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол о резаном под бэкхенд против Алькараса: «Если ударить неидеально, он уйдет под форхенд и заставит тебя побегать»

Томми Пол рассказал, как изменилась игра Карлоса Алькараса за последние три года. В четвертом круге US Open американец уступил третьей ракетке мира со счетом 4:6, 3:6, 4:6.

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