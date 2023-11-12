Как климат ударил по экономике США в 2023-м году?

В 2023 году на территории США произошло 25 крупных бедствий, связанных с погодой или климатом, причинивших ущерб или потери, превышающие 1 миллиард долларов, что является самым высоким показателем за последние 43 года.
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