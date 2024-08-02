Ночью одна из украинских ракет застряла на чердаке 9-этажки в Севастополе

В ходе массированной атаки были сбиты БПЛА и ракеты, обломки которых разлетелись по городу. Губернатор Севастополя рассказал, что сбитая фугасная часть ракеты пробила крышу и застряла на техническом этаже.
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