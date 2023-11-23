Дали по пять

Пять концертов, пять концепций, пять площадок. Всё это про юбилейный — пятый — фестиваль новейшей музыки «Пять вечеров», который стартовал в «Зарядье» 22 ноября, но затем проникнет и в другие пространства, в том числе не самые привычные для академических исполнителей.