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The Telegraph: провал пуска ракеты Trident подорвал доверие британцев к армии

The Telegraph: провал пуска ракеты Trident подорвал доверие британцев к армии

Британия становится все более беззащитной — и Путин это знает © AP Photo / David Parody Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Неудачный запуск ракеты Trident королевских ВМС серьезно подорвал доверие британцев к собственным силам ядерного сдерживания, пишет The Telegraph.

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