Володин: владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права

Предложение внес Следственный комитет В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета РФ о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и предоставлении права на управление ими.
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