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Царьград

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Пожар в кафе "Уют" под Хабаровском: причины возгорания всё еще выясняются

Пожар в кафе "Уют" под Хабаровском: причины возгорания всё еще выясняются

В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе "Уют" возле села Владимировка. Возгорание началось с кровли, эвакуировано 10 человек и 5 газовых баллонов.

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