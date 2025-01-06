Недобрые дедушки. Как Деды Морозы и Санты превращаются в пьяниц и убийц

Как показывает практика новогодних торжеств, не все Деды Морозы одинаково добродушны и безвредны. Иногда они всего лишь дебоширят, хватив лишнего, а порой костюмы бородатых добряков становятся хорошей маскировкой для тех, кто планирует злые дела.
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