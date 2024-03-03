Возьмём Клещеевку – и на Берлин: Четыре страшные фазы похода на Германию

Таблоид Bild пугает немцев и других европейцев четырьмя сценариями нападения России на Германию. Думать, что русские готовятся вторгнуться в ФРГ, что у нас есть силы и желание пойти на немцев войной, которая будет означать конфликт со всем НАТО, то есть третью мировую войну, могут лишь лунатики или … .
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