Возьмём Клещеевку – и на Берлин: Четыре страшные фазы похода на Германию

Таблоид Bild пугает немцев и других европейцев четырьмя сценариями нападения России на Германию. Думать, что русские готовятся вторгнуться в ФРГ, что у нас есть силы и желание пойти на немцев войной, которая будет означать конфликт со всем НАТО, то есть третью мировую войну, могут лишь лунатики или … .