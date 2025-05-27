Кроссовер Omoda C7 для России: объявлены цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Премьера этого автомобиля состоялась еще год назад, а сейчас он стал третьей моделью в российской гамме бренда Omoda.
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