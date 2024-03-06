Государственный многопрофильный центр «Семья» начал работу в Городецком округе

Помочь семье в любой жизненной ситуации, продлить активный возраст и предупредить развитие деменции – у государственного многопрофильного центра «Семья», открывшегося недавно в Городецком округе, очень большой круг задач.
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