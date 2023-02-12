Мобильные группы МЧС РФ продолжают поиск людей под завалами в Турции

Выезд в места, где возможно нахождение под завалами живых людей, и их поиск с помощью специального оборудования осуществляют в Турции мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России, 12 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
Выезд в места, где возможно нахождение под завалами живых людей, и их поиск с помощью специального оборудования осуществляют в Турции мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России, 12 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
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