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Криминальный мир на ушах: Командир унизил мобилизованного зека, помочившись на него

Криминальный мир на ушах: Командир унизил мобилизованного зека, помочившись на него

Мобилизованные в ВСУ уголовники затаили обиду на командиров. Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск политологом Юрием Романенко заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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