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Ральф Шумахер: «Ничего не имею против Алонсо, но «Ф-1» не может становиться все старше и старше»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер посетовал на то, что чемпионат прибавляет в возрасте, приведя в пример Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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