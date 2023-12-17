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ЦСКА может продать Кучаева зимой. Контракт хавбека – до июня 2024-го

ЦСКА может продать Кучаева зимой. Контракт хавбека – до июня 2024-го

Армейцы предпочтут продать 25-летнего хавбека зимой, чем отпустить его бесплатно в июне, когда истекает срок его контракта, сообщает Metaratings.

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