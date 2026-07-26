Татарстанда чесбол буенча «Татмедиа» кубогын уздырырга планлаштыралар

Татарстанда «Татмедиа» Кубогына чесбол буенча республика ярышларын уздырырга планлаштыралар. Бу хакта бүген Менделеевскида узган «Геройлар ярышы» вакытында Чесбол федерациясе җитәкчесе һәм уенның концепциясе авторы Степан Сильвестров хәбәр итте.
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