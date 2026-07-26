НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

40 подписчиков

Татарстанда чесбол буенча «Татмедиа» кубогын уздырырга планлаштыралар

Татарстанда чесбол буенча «Татмедиа» кубогын уздырырга планлаштыралар

Татарстанда «Татмедиа» Кубогына чесбол буенча республика ярышларын уздырырга планлаштыралар. Бу хакта бүген Менделеевскида узган «Геройлар ярышы» вакытында Чесбол федерациясе җитәкчесе һәм уенның концепциясе авторы Степан Сильвестров хәбәр итте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии