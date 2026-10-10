О возвращении на фронт генерала Сергея Суровикина, который ранее руководил ударами по энергетике Украины, сообщило британское издание The Telegraph.
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Этот генерал пусть идет и освободит Херсон. Он сдал этот город противнику.
Армагедоныч! Драгоценный Вы наш! Устройте уже этой падали АРМАГЕДДОН!!!
Приветствую возвращение генерала Суровикина!!
А почему до Суровикина не уничтожались мосты, разве это не очевидно, что необхтдимо уничтожить все коммуникации передвижения военных грузов и армии