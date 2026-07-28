Эмомали Рахмон требует запаса продуктов на два года для семей

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил семьям создать запасы продовольствия на два года. Он стремится сократить импорт и стабилизировать экономику, которая в первой половине 2026 года показала рост в 8,2%.
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