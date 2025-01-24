Иран и Оман договорились о развитии стратегического торгового партнерства

Иран и Оман имеют большой потенциал для развития стратегического торгового партнерства, заявил министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Мохаммад Атабак, 24 января сообщает IRNA.
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