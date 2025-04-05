«Отметить заслуги воинов»: как руководство СССР учредило орден Красной Звезды

95 лет назад было принято постановление Президиума ЦИК СССР об учреждении ордена Красной Звезды. Награда стала массовой, но была очень почётной, так как вручалась за заслуги при обороне страны и обеспечении её безопасности.
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