Специалисты филиала «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросетям предприятия по выпуску промышленной упаковки и аэрозольных баллонов для широкого спектра продукции в городе Вязьме.
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