Ногинская больница получила новое оборудование для службы неонатологии

Ногинская больница получила современное оборудование для службы неонатологии. Среди нового оснащения — прибор для мониторинга биоэлектрической активности головного мозга младенцев, транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, стационарный кувез для выхаживания, а также два дыхательных аппарата.
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