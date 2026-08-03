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Ногинская больница получила новое оборудование для службы неонатологии

Ногинская больница получила новое оборудование для службы неонатологии

Ногинская больница получила современное оборудование для службы неонатологии. Среди нового оснащения — прибор для мониторинга биоэлектрической активности головного мозга младенцев, транспортный инкубатор с портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, стационарный кувез для выхаживания, а также два дыхательных аппарата.

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