Карлсен готов сыграть с Непомнящим, но при одном условии… Если ФИДЕ согласится с фантазиями норвежца, это будет уже совершенно иной поединок

ШАХМАТЫ. Чемпионат мира. Турнир претендентов Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно оформил победу в турнире претендентов, который завершился в Мадриде, однако не уверен, что в матче за шахматную корону встретится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.