В новом учебном году очные занятия в КФУ начнутся на два месяца позже из-за саммита БРИКС

До 1 ноября учащиеся проходить предметы в дистанционном формате.фото: vk.com--> Очные занятия в Казанском (Приволжском) федеральном университете в новом учебном году начнутся на два месяца позже, не с 1 сентября, как обычно, а с 1 ноября.