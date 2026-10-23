В связи с переходом пригородных электропоездов на осенне-зимнее расписание СПб ГКУ "Организатор перевозок" совместно с АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" провели работу по синхронизации железнодорожного и наземного транспорта.
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