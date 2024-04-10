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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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ПОДАВАЙТЕ В СУД, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА БРОДЯЧАЯ СОБАКА! Дзержинский районный суд гор

ПОДАВАЙТЕ В СУД, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА БРОДЯЧАЯ СОБАКА! Дзержинский районный суд гор. Волгограда взыскал компенсацию морального вреда за нападение бездомного животного на ребёнка.

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