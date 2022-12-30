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Чемпионат Греции. «Колоссос» – «Перистери», «Кардицас» примет «Промитеас»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча. «Колоссос» дома сыграет с «Перистери», «Кардицас» примет «Промитеас».

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