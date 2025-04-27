Steak Lovers
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Steak Lovers

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Наггетсы из сыра и курицы. Смешали все блендере и через 20 минут они уже на столе

Наггетсы из сыра и курицы. Смешали все блендере и через 20 минут они уже на столе

Вкусный ужин не требует много времени и усилий! Всего за несколько минут можно приготовить аппетитную горячую закуску из простых ингредиентов — достаточно смешать курицу с картофелем и овощами, а затем обжарить.

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Комментарии
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Fialka
Наггетсы из сыра и курицы. -- а где сыр в рецепте
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12 час.
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