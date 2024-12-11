Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии

Рассказываем, каким специалистам сибирские работодатели готовы платить самые высокие зарплаты. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Новосибирской области по итогам ноября стали аграрии, топ-менеджеры и специалисты по добыче сырья.
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