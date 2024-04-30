Рынок снижается на небольших объемах, рубль слабеет

Российский рынок начал торги вторника позитивно, но позже оба индекса скатились в минус. К 14.00 мск индекс МосБиржи теряет 0,2% - до 3471,13 пункта, индекс РТС в минусе на 0,43% и торгуется на уровне 3471,13 пункта.