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Бизнес во время войны: отлов людей на фронт, или мобилизация по-украински

Бизнес во время войны: отлов людей на фронт, или мобилизация по-украински

ТЦК превратились в бизнес по отлову людей на Украине. В социальных сетях гуляет множество кадров, на которых людей буквально ловят, как кошек или собак, и насильно заталкивают в микроавтобусы.

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