Россиянка описала отель в Турции фразой «даже в обуви было противно наступать»

Россиянка побывала в Турции и описала отель фразой «даже в обуви было противно наступать». Своими впечатлениями от отдыха девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».
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