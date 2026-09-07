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Царьград

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Суд взыскал 2,4 млн рублей с авиакомпании в пользу семьи погибшего

Суд взыскал 2,4 млн рублей с авиакомпании в пользу семьи погибшего

Суд Амурской области обязал авиакомпанию выплатить 2,4 млн рублей вдове и дочери погибшего в катастрофе Ан-24РВ у Тынды в июле 2025 года.

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