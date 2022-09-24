Во Франции призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией

Французские депутаты призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией Группа французских депутатов обратилась к спикеру Национального собрания (нижней палаты Французские депутаты призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией Группа французских депутатов обратилась к спикеру Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) Яэль Брон-Пиве с призывом создать парламентскую комиссию для расследования утверждений о финансировании местных партий со стороны России.