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Во Франции призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией

Во Франции призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией

  Французские депутаты призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией Группа французских депутатов обратилась к спикеру Национального собрания (нижней палаты  Французские депутаты призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией Группа французских депутатов обратилась к спикеру Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) Яэль Брон-Пиве с призывом создать парламентскую комиссию для расследования утверждений о финансировании местных партий со стороны России.

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