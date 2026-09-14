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Курские новости

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В Курской области от обстрелов ВСУ пострадали два человека

В Курской области от обстрелов ВСУ пострадали два человека

За сутки ВСУ 125 раз обстреляли курское приграничье, сбито 208 беспилотников, повреждены три многоэтажки, восемь частных домов, шесть автомобилей, детский сад и лагерь.

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