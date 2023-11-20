Зарубежные криптобиржи начали помогать банкротить россиян

Иностранные криптобиржи начали сотрудничать с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки, например, сообщают им о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже делятся их номерами.
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