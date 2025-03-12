Сила в правде
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Сила в правде

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«Пережившие ужасы оккупации бабушки не сразу верят, что пришли свои». Что происходит в Курской области?

«Пережившие ужасы оккупации бабушки не сразу верят, что пришли свои». Что происходит в Курской области?

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные ведут бои уже в окрестностях оккупированной курской Суджи, они «обжали» город почти со всех сторон.

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