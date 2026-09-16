Медведев: россияне сделают стратегический выбора на ЕДГ-2026

Россияне сделают стратегический ценностный выбор в единый день голосования — 2026. Об этом заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в «Максе» .
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Выбор сделаем , но не в пользу единой России.