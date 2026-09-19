У горбатых китов впервые подробно описали реакцию на смерть детёныша

У побережья Голд-Коста в Австралии горбатая китиха несколько часов оставалась рядом со своим мертворождённым детёнышем и продолжала взаимодействовать с его телом.
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