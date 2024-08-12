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Зарема о Соболеве и Кордобе в «Зените»: «Что-то атомное, было бы интересно. Достойный Netflix сюжет: как обокрали преследователей, выкосив лучших нападающих. «Спартак» и «Краснодар» сами виноваты»

«История, сюжет которой достоин Netflix: как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки.

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