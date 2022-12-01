Энциклопедия Техники

429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    А где американский Х-37, который до сих пор летает?В истории мира су...
  • Сергей Федосеев
    ...а в каких интересно "лесах" заблудились 22 полноценных года...До недавнего врем...
  • Александр Майский
    коррупция. в китае за это публично расстреливают,а у нас присваивают звание герой капиталистического труда! если комп...До недавнего врем...

Министр обороны Сергей Шойгу объявил об увеличении объемов финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза и рассказал о том, какие технические средства привлечены для поражения противника в ходе спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу объявил об увеличении объемов финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза и рассказал о том, какие технические средства привлечены для поражения противника в ходе спецоперации

﻿﻿Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об увеличении средств на гособоронзаказ в 1,5 раза и рассказал о технических средствах, используемых для поражения противника в ходе спецоперации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх