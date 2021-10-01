РИАП "АПРАЛ" МТ

947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Фомина
    Зюганов о каком беспределе идёт речь? Ваша партия лживая,созданная из пиявок которые присосались в думе. Пора эту пар...Зюганов выдал гне...
  • warig Рыжаков
    Коммунистов пора отправить на свалку истории.Сход депутатов от...
  • Павел Фамилия
    Покупать у России, и продавать их амерам!)))Эрдоган завил, чт...

Россия совместно с Сербией проведет военные учения средств ПВО

Россия совместно с Сербией проведет военные учения средств ПВО

У России и Сербии особые отношения, это последний союзник в Европе, который у нас еще остался, и мы выражаем Сербии всяческую поддержку в военном плане.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх