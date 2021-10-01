Россия совместно с Сербией проведет военные учения средств ПВО

У России и Сербии особые отношения, это последний союзник в Европе, который у нас еще остался, и мы выражаем Сербии всяческую поддержку в военном плане.
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