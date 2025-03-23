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Президент Алжира потребовал судебного преследования виновных в убийствах в Газе

Президент Алжира потребовал судебного преследования виновных в убийствах в Газе

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 23 марта заявил, что будет настаивать на проведении судебного процесса в отношении представителей Израиля, которые ответственны за совершение массовых убийств жителей сектора Газа.

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