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Камиля о звонке Канделаки: «Я офигела. Я не ожидала и даже не взяла трубку сначала»  

Камиля Харисова рассказала о звонке Тины Канделаки и приглашении работать на «Матч ТВ». Егоров: «Канделаки тебе позвонила.

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