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Царьград

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Анна Калашникова лишилась чемодана с вещами на 5,1 млн рублей в Европе

Анна Калашникова лишилась чемодана с вещами на 5,1 млн рублей в Европе

Телеведущая Анна Калашникова лишилась чемодана с брендовыми вещами и ювелирными украшениями стоимостью более 60 тысяч долларов при поездке из Монако в Милан по железной дороге.

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