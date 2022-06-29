Поліцейські біля вантажівки, в якій було виявлено десятки тіл загиблих У Сан-Антоніо виявлено десятки загиблих Пред'явлено звинувачення двом громадянам Мексики, яких підозрюють у причетності до смерті, як мінімум, 51 людину Двом громадянам Мексики, затриманим за підозрою у причетності до смерті, як мінімум, 51 людину, висунули звинувачення в незаконному володінні вогнепальною зброєю при незаконному знаходженні […] Сообщение У Сан-Антоніо виявлено десятки загиблих появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.